У Юпитера теперь 69 лун – ученые нашли еще 2

Фото: AmericaRU.com
Спутники были обнаружены исследователями института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия,. Они использовали телескопы Магеллана-Бааде в обсерватории Лас Кампанас в Чили.
Луны еще не названы, и в настоящее время они получили нумерацию S/2016 J1 и S/2017J1 - где S обозначает спутник, а J - Юпитер.
Их открытие стало неожиданностью для астрономов, которые искали объекты во внешней Солнечной системе, а заметили новые луны Юпитера.
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