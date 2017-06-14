Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:20 am | Чикаго 8:20 am | Сан-Франциско 6:20 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессУ Юпитера теперь 69 лун – ученые нашли еще 2
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

У Юпитера теперь 69 лун – ученые нашли еще 2


У Юпитера теперь 69 лун – ученые нашли еще 2
Фото: AmericaRU.com
У самой крупной планеты Солнечной системы теперь насчитывается 69 естественных спутника. Астрономы обнаружили две новые луны у газового гиганта.

Спутники были обнаружены исследователями института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия,. Они использовали телескопы Магеллана-Бааде в обсерватории Лас Кампанас в Чили.

Луны еще не названы, и в настоящее время они получили нумерацию S/2016 J1 и S/2017J1 - где S обозначает спутник, а J - Юпитер.

Их открытие стало неожиданностью для астрономов, которые искали объекты во внешней Солнечной системе, а заметили новые луны Юпитера.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114749
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Квартиры - продам
красиво обустроенная квартира с замечательными видами красиво обустроенная квартира с замечательными видами
Раздел: Квартиры - продам
310 000$ 95кв/м 310 000$ 95кв/м
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus