У Юпитера теперь 69 лун – ученые нашли еще 2

14 июня 2017 года, 18:35

Фото: AmericaRU.com

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У самой крупной планеты Солнечной системы теперь насчитывается 69 естественных спутника. Астрономы обнаружили две новые луны у газового гиганта.Спутники были обнаружены исследователями института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия,. Они использовали телескопы Магеллана-Бааде в обсерватории Лас Кампанас в Чили.Луны еще не названы, и в настоящее время они получили нумерацию S/2016 J1 и S/2017J1 - где S обозначает спутник, а J - Юпитер.Их открытие стало неожиданностью для астрономов, которые искали объекты во внешней Солнечной системе, а заметили новые луны Юпитера.