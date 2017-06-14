Трамп заблокировал Стивена Кинга на Твиттере

14 июня 2017 года, 18:25

Фото: AmericaRU.com

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Не нужно много времени и усилий, чтобы спровоцировать президента Трампа (Donald Trump) заблокировать пользователя в Twitter. Достаточно лишь небольшой шутки. Поэтому вполне ожидаемо, что глава Америки отправил в «черный список» знаменитого писателя Стивена Кинга (Steven King).Кинг был внезапно добавлен в список #BlockedByTrump во вторник. Монстр ужасов выступил одним из самых последовательных и креативных критиков Трампа задолго до выборов. Кинг продолжал откровенное осуждение (а иногда и прямое издевательство) в ответ на сообщения Трампа в Twitter. Во вторник Кинг объявил, что был заблокирован от просмотра твитов Президента.«Трамп заблокировал меня от чтения его твитов. Возможно, мне придется убить себя», - пошутил Кинг. Причиной стал твит писателя против кабинета главы Америки и его дочери Иванки Трамп. «Если бы Иванка Трамп выросла в сельской местности, как и некоторые из нас, она бы узнала, что ее отец пожинает то, что посеял», - написал он.