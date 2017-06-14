Трамп заблокировал Стивена Кинга на Твиттере

Фото: AmericaRU.com
Кинг был внезапно добавлен в список #BlockedByTrump во вторник. Монстр ужасов выступил одним из самых последовательных и креативных критиков Трампа задолго до выборов. Кинг продолжал откровенное осуждение (а иногда и прямое издевательство) в ответ на сообщения Трампа в Twitter. Во вторник Кинг объявил, что был заблокирован от просмотра твитов Президента.
«Трамп заблокировал меня от чтения его твитов. Возможно, мне придется убить себя», - пошутил Кинг. Причиной стал твит писателя против кабинета главы Америки и его дочери Иванки Трамп. «Если бы Иванка Трамп выросла в сельской местности, как и некоторые из нас, она бы узнала, что ее отец пожинает то, что посеял», - написал он.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Трампу могут вынести импичмент, если республиканцы потеряют Конгресс →
- Трамп раскритиковал последнее судебное решение против запрета на иммиграцию →
- Кибератака российских хакеров на избирательную систему США оказалась более масштабной →
- Мичиган может стать третьим штатов, поднявшим минимальный возраст, с которого разрешено курить, до 21 года →
- Мэриленд и округ Колумбия судятся с Трампом по поводу бизнеса →
- Пуэрто-Рико снова проголосовал за присоединение к США →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114747
http://www.americaru.com/news/114747