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В Лондоне в результате пожара в многоэтажке погибло 6 человек


В Лондоне в результате пожара в многоэтажке погибло 6 человек
Фото: AmericaRU.com
В результате пожара в высотной башне в западной части Лондона погибло 6 человек. Кроме того, 64 человека попали в больницу. Еще часть жильцов могут находиться в огненной ловушке внутри, поскольку огонь еще не потушен.

«За те 29 лет, что я работаю пожарным, я никогда не видел пламени такого масштаба, - отметил Дани Коттон (Dany Cotton), комиссар Лондонской пожарной бригады.

Остатки огня продолжают тушить 200 пожарных со всего Лондона. Пламя охватило многоэтажное здание Grenfell Tower в начале второго ночи. Дом построен в 1974 году, имеет 120 квартир на 24 этажах. Причина пожара пока не установлена.
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