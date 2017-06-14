В Лондоне в результате пожара в многоэтажке погибло 6 человек

Фото: AmericaRU.com
«За те 29 лет, что я работаю пожарным, я никогда не видел пламени такого масштаба, - отметил Дани Коттон (Dany Cotton), комиссар Лондонской пожарной бригады.
Остатки огня продолжают тушить 200 пожарных со всего Лондона. Пламя охватило многоэтажное здание Grenfell Tower в начале второго ночи. Дом построен в 1974 году, имеет 120 квартир на 24 этажах. Причина пожара пока не установлена.
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