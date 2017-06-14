Доктор, ставший участником «America Got Talent», погиб в автокатастрофе до выхода номера в эфире

Фото: AmericaRU.com
Сообщается, что 29-летний мужчина сидел на переднем пассажирском сиденье автомобиля, когда машина разбилась на трассе в Мэриленде в субботу утром. Брэндона отвезли в больницу, где он умер на следующий день. В машине было еще два человека, включая водителя.
Продюсеры шоу нашли Роджерса в Instagram, после того, как он опубликовал свое видео с исполнением песни Boyz II Men. Создатели программы выразили соболезнования близким погибшего врача. Эпизод с его участием не успели выпустить в эфире.
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