Звезда YouTube Остин Джонс обвиняется в детской порнографии

Фото: AmericaRU.com
Остин Джонс, 24-летней певец, чьи видеоролики на YouTube привлекли миллионы просмотров, появился во вторник в суде Чикаго по обвинению в производстве детского порно. Джонса обвиняют в том, что он предложил двум 14-летним девочкам в социальных сетях, чтобы они делали откровенные видеоролики о себе и переслали их ему. Якобы этим самым девочки доказали бы, что являются самыми большими поклонницами Джонса. Он попросил их раздеваться и танцевать, а затем изобразить самоудовлетворение.
Полиция арестовала Джонса в понедельник в международном аэропорту О`Хара.
В 2015 году несколько женщин жаловались, что Джонс предлагал им сделать откровенное видео. Тогда он выложил на YouTube ролик, в котором принес извинения и заявил, что видео не должны были содержать сексуального подтекста.
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