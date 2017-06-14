Корабль береговой охраны США найден через 100 лет после крушения

14 июня 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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13 июня 1917 года корабль береговой охраны США «McCulloch» столкнулся с пассажирским судном и затонул, когда густой туман опустился на побережье Южной Калифорнии. Спустя сто лет после крушения затонувший катер был найден на тихоокеанском дне.Останки судна найдены береговой охраной США и Национальной администрацией океанов и атмосферы. Катер с паровым двигателем, который базировался в Сан-Франциско, считался самым большим аналогом, построенным в ту эпоху. В результате столкновения с кораблем, на борту которого было 400 пассажиров, он затонул, но весь экипаж был спасен. Спустя несколько дней один член экипажа умер от травм.В течение своей 20-летней карьеры корабль совершил кругосветное плавание по Тихому океану. Власти США использовали корабль в качестве примера эффективности и готовности к боевым операциям в течение многих лет.Исследовательская группа обнаружила останки корабля недалеко от Point Conception - места, которое становится опасным, когда возникают сильные ветры и сильный туман. «Мы называем его кладбищем в Тихом океане. Для многих судов в Point Conception нередко возникают проблемы», - отметил Грег Горга (Greg Gorga), исполнительный директор Морского музея Санта-Барбары.