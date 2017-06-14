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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрампу могут вынести импичмент, если республиканцы потеряют Конгресс
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Трампу могут вынести импичмент, если республиканцы потеряют Конгресс


Трампу могут вынести импичмент, если республиканцы потеряют Конгресс
Фото: AmericaRU.com
Если демократы вернут большинство в Конгрессе в 2018 году, это может стать причиной принятия импичмента для действующего Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Недавний опрос показал, что 47% американцев поддерживают его импичмент, а 43% выступают против него.

Критерии импичмента имеют мало общего с уголовным правом и всем, что связано с законом. Если 218 членов палаты посчитают импичмент необходимым в интересах страны, то Президента отстраняют, заявляют эксперты. Это полностью политическое решение. Учитывая вероятный состав Сената после следующих выборов, это может стать возможным.

Единственная надежда для Трампа заключается в том, чтобы Республиканская партия сохранила контроль над Конгрессом. Палата, контролируемая демократами, станет кошмаром для Белого дома.
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