Трампу могут вынести импичмент, если республиканцы потеряют Конгресс

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Критерии импичмента имеют мало общего с уголовным правом и всем, что связано с законом. Если 218 членов палаты посчитают импичмент необходимым в интересах страны, то Президента отстраняют, заявляют эксперты. Это полностью политическое решение. Учитывая вероятный состав Сената после следующих выборов, это может стать возможным.
Единственная надежда для Трампа заключается в том, чтобы Республиканская партия сохранила контроль над Конгрессом. Палата, контролируемая демократами, станет кошмаром для Белого дома.
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