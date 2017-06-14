Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:50 am | Чикаго 6:50 am | Сан-Франциско 4:50 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Оклахоме 4 заключенных сбежали из тюрьмы
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Оклахоме 4 заключенных сбежали из тюрьмы


В Оклахоме 4 заключенных сбежали из тюрьмы
Фото: AmericaRU.com
Из тюрьмы штата Оклахома совершили побег четверо заключенных, двоих вернули в место отбывания срока.

Полиция округа Поттаватоми подтверждает, что двое из четырех беглых заключенных округа Линкольн были возвращены под стражу около 9 часов вечера, в ночь на вторник. Правоохранители окружили Трея Гленна Гуднайта (Trey Glenn Goodnight ) и Джереми Тайсона Ирвина (Jeremy Tyson Irvin) в лесистой местности недалеко от Дейла. Мужчины были обнаружены рыбаками.

Ирвин был заключен в тюрьму в графстве Линкольн по обвинению в убийстве, в то время как Гуднайт отбывал срок за менее серьезное преступление.

Полиция до сих пор разыскивают Брайана Муди и Сонни Бейкера, которые сбежали из тюрьмы округа Линкольн между 1 ночи и 4 утра 12 июня. Все четверо мужчин сбежали из тюрьмы Чендлер через систему вентиляции.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114735
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus