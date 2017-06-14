В Оклахоме 4 заключенных сбежали из тюрьмы

Фото: AmericaRU.com
Полиция округа Поттаватоми подтверждает, что двое из четырех беглых заключенных округа Линкольн были возвращены под стражу около 9 часов вечера, в ночь на вторник. Правоохранители окружили Трея Гленна Гуднайта (Trey Glenn Goodnight ) и Джереми Тайсона Ирвина (Jeremy Tyson Irvin) в лесистой местности недалеко от Дейла. Мужчины были обнаружены рыбаками.
Ирвин был заключен в тюрьму в графстве Линкольн по обвинению в убийстве, в то время как Гуднайт отбывал срок за менее серьезное преступление.
Полиция до сих пор разыскивают Брайана Муди и Сонни Бейкера, которые сбежали из тюрьмы округа Линкольн между 1 ночи и 4 утра 12 июня. Все четверо мужчин сбежали из тюрьмы Чендлер через систему вентиляции.
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