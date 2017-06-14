Хотите жить дольше? Отложите жареный картофель в сторону

14 июня 2017 года, 14:14

Фото: AmericaRU.com

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Картофель относится к относительно здоровой еде: в нем содержится достаточное количество клетчатки, витаминов и микроэлементов, способных уравновесить негативные последствия высокого гликемического индекса.Однако способ приготовления играет важную роль в пользе/вреде картофеля. Один из них даже может сократить продолжительность жизни. Употребление жареного картофеля, особенно приправленного солью и кетчупом, по меньшей мере, дважды в неделю, увеличивает риск смерти в два раза. Чтобы изучить это, исследователи проанализировали пищевые привычки 4400 взрослых в возрасте от 45 до 79 лет. К концу восьмилетнего эксперимента умерли 236 человек. Более того, чем больше жареного картофеля съели участники, тем выше был риск смерти.В настоящее время диетологи рекомендуют есть от трех до пяти порций овощей в день. Кроме того, готовить их стоит с низким содержанием жиров, а жареное и вовсе исключить из рациона.Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Clinical Nutrition».