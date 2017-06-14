Трамп раскритиковал последнее судебное решение против запрета на иммиграцию

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«Ну, как и было предсказано, суд девятого округа США сделал это снова. В такое опасное время в истории нашей страны принимать решения против запрета на въезд в страну», - написал он в Твиттере. В понедельник трое судей Апелляционного суда девятого округа США вынесли решение в отношении пересмотренного исполнительного приказа, используя твиты президента против него.
«Мы делаем вывод о том, что подписанием данного распоряжения президент превысил полномочия, делегированные ему Конгрессом. Вопрос иммиграции, даже для президента, не является театром одного актера», - говорится в заявлении судей.
Трамп неоднократно осуждал решения федеральных судов, которые ему не нравились. Во время предвыборной кампании он раскритиковал судью Гонсало Куриэля (Gonzalo Curiel), за то, что он "мексиканец" и предвзято относится к плану построить стену, а соответственно не может вынести справедливое решение по делу Университета Трампа.
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