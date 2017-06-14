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Ученые нашли потенциального убийцу рака: лук


Ученые нашли потенциального убийцу рака: лук
Фото: AmericaRU.com
Любите лук? Согласно результатам нового исследования, это может принести пользу вашему организму.

Специалисты Гуэлфского университета в Онтарио, Канада, обнаружили, что красный лук обладает способностью к разрушению связей между раковыми клетками и созданию неблагоприятной среды, подавляющей их рост. Команда исследователей изучала рак толстой кишки, но они определили, что лук так же хорошо уничтожает клетки рака молочной железы.

Ключевой ингредиент, ответственный за убийство раковых клеток - кверцетин, флавоноид, уже известный своими свойствами борьбы с раком. Новое исследование показало, что лук в целом имеет необычно высокие уровни кверцетина по сравнению с другими продуктами. Но красный лук также может похвастаться высоким уровнем антоцианина, пигмента, который помогает молекулам кверцетина лучше бороться против рака. Пока не ясно, будет ли лук за пределами Онтарио столь эффективным, но ученые в скором времени планируют приступить к клиническим испытаниям.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Food Research International».
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