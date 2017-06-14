Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:20 am | Чикаго 5:20 am | Сан-Франциско 3:20 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыСеверная Корея освободила американского студента
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Северная Корея освободила американского студента


Северная Корея освободила американского студента
Фото: AmericaRU.com
В Северной Корее освободили американского студента, который был приговорен к тюремному заключению более года назад. Он прибыл в штат Огайо в среду вечером в состоянии комы.

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) объявил, что Северная Корея отпустила 22-летнего Отто Вормбьера (Otto Warmbier), студента Университета Виргинии, который отбывал 15-летний срок за предполагаемые антигосударственные действия. Его родители сообщили, что их сын находится в коме с марта 2016 года. «Мы узнали об этом только неделю назад», - говорится в заявлении.

Самолет, перевозивший Вормбьера, прибыл около 10 часов вечера в аэропорт Цинциннати. Две машины скорой помощи встретили самолет и перевезли парня в больницу. За время 18-месячного тюремного заключения родители получили весточку от сына всего один раз – письмо пришло 2 марта 2016 года. Похоже, что вскоре после этой даты Вормбьер заболел. В некоторых СМИ сообщается, что у него ботулизм, и он впал в кому после того, как доктора ввели ему снотворное.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114727
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus