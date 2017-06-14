Северная Корея освободила американского студента

14 июня 2017 года, 12:58

Фото: AmericaRU.com

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В Северной Корее освободили американского студента, который был приговорен к тюремному заключению более года назад. Он прибыл в штат Огайо в среду вечером в состоянии комы.Государственный секретарь Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) объявил, что Северная Корея отпустила 22-летнего Отто Вормбьера (Otto Warmbier), студента Университета Виргинии, который отбывал 15-летний срок за предполагаемые антигосударственные действия. Его родители сообщили, что их сын находится в коме с марта 2016 года. «Мы узнали об этом только неделю назад», - говорится в заявлении.Самолет, перевозивший Вормбьера, прибыл около 10 часов вечера в аэропорт Цинциннати. Две машины скорой помощи встретили самолет и перевезли парня в больницу. За время 18-месячного тюремного заключения родители получили весточку от сына всего один раз – письмо пришло 2 марта 2016 года. Похоже, что вскоре после этой даты Вормбьер заболел. В некоторых СМИ сообщается, что у него ботулизм, и он впал в кому после того, как доктора ввели ему снотворное.