Электронные сигареты столь же вредны, как и обычные: они повреждают ДНК

14 июня 2017 года, 12:30

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, проведенное химиками Университета Коннектикута, представила доказательства того, что, когда дело доходит до повреждения ДНК, электронные сигареты столь же вредны, как и обычные.Исследователи также обнаружили, что пар электронных сигарет вызывает такое же повреждение ДНК, как и сигарет с фильтром, возможно, из-за многих химических добавок. Клеточные мутации, вызванные повреждением ДНК, могут привести к раку.По словам ведущего автора исследования Картейка Кадимисетти (Karteek Kadimisetty), количество повреждений ДНК, вызванных электронными сигаретами, зависит от количества пара, вдыхаемого курильщиком, а также добавок, будь то никотин или жидкость без никотина. «По результатам нашего исследования мы можем заключить, что потенциально электронные сигареты столь же вредны, как и обычные сигареты без фильтра», - сказал он.