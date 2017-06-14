Электронные сигареты столь же вредны, как и обычные: они повреждают ДНК

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Исследователи также обнаружили, что пар электронных сигарет вызывает такое же повреждение ДНК, как и сигарет с фильтром, возможно, из-за многих химических добавок. Клеточные мутации, вызванные повреждением ДНК, могут привести к раку.
По словам ведущего автора исследования Картейка Кадимисетти (Karteek Kadimisetty), количество повреждений ДНК, вызванных электронными сигаретами, зависит от количества пара, вдыхаемого курильщиком, а также добавок, будь то никотин или жидкость без никотина. «По результатам нашего исследования мы можем заключить, что потенциально электронные сигареты столь же вредны, как и обычные сигареты без фильтра», - сказал он.
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