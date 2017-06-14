Кибератака российских хакеров на избирательную систему США оказалась более масштабной

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Bloomberg News, со ссылкой на людей непосредственно знакомых с ходом расследования, передает, что российские хакеры направили свои усилия на избирательные системы в 39 штатах. Были получены доказательства того, что хакеры пытались удалить или изменить данные избирателей в штате Иллинойс. Хакеры также получили доступ к базе данных финансирования кампании, по меньшей мере, в одном штате.
В октябре прошлого года Белый дом связался с Кремлем по «красному телефону». В своем сообщении он предложил предоставить документы по так называемому вмешательству России в выборы в США, а также предупредил, что действия России могут вызвать большой конфликт.
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