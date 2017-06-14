Кибератака российских хакеров на избирательную систему США оказалась более масштабной

14 июня 2017 года, 12:12

Фото: AmericaRU.com

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Как заявляет новостное агентство Bloomberg, кибератака на избирательную систему США в 2016 году, в которой обвиняют Россию, была гораздо масштабнее, чем сообщалось ранее. Кибератаки затронули избирательные системы в два раза большего числа штатов.Bloomberg News, со ссылкой на людей непосредственно знакомых с ходом расследования, передает, что российские хакеры направили свои усилия на избирательные системы в 39 штатах. Были получены доказательства того, что хакеры пытались удалить или изменить данные избирателей в штате Иллинойс. Хакеры также получили доступ к базе данных финансирования кампании, по меньшей мере, в одном штате.В октябре прошлого года Белый дом связался с Кремлем по «красному телефону». В своем сообщении он предложил предоставить документы по так называемому вмешательству России в выборы в США, а также предупредил, что действия России могут вызвать большой конфликт.