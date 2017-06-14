Эль Макферсон разводится с мужем

14 июня 2017 года, 11:46

Фото: AmericaRU.com

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Эль Макферсон (Elle Macpherson) рассталась с мужем Джеффри Соффером (Jeffrey Soffer) после четырех лет брака. Причина развода не сообщается, но ходят слухи, что Макферсон не может больше терпеть измены мужа.В марте 2012 года австралийская супермодель и миллиардер, которые на тот момент встречались два года, расстались. Однако пара возобновила отношения в том же году, когда Соффер пострадал при аварии вертолета. 53-летняя Макферсон и Соффер поженились спустя год. Церемония бракосочетания прошло в июле 2013 года на Фиджи. На мероприятии присутствовало не более 15 гостей, среди которых были только члены семьи и близкие друзья.Ранее Макферсон была замужем за фотографом Гиллсом Бенсаймоном (Gilles Bensimon). Также у нее были отношения с финансистом Арпадом Буссоном (Arpad Busson). У Макферсон с Буссоном родились двое сыновей — Арпад Флинн Александр Буссон и Аурелиус Сай Андреа Буссон.