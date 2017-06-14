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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция Техаса нашла более 270 килограмм леденцов с метамфетамином
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Полиция Техаса нашла более 270 килограмм леденцов с метамфетамином


Полиция Техаса нашла более 270 килограмм леденцов с метамфетамином
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов, расследующие кражу со взломом, конфисковали леденцы с метамфетамином, стоимость которых была оценена почти в 1 миллион долларов.

В доме в Хьюстоне стражи порядка обнаружили более 270 килограмм домашних «сладостей» разной формы, включая фигурки Бэтмена и героев «Звездных войн». Неравнодушный сосед вызвал полицию и сообщил, что дом обокрали. Когда полицейские прибыли на место происшествия, то обнаружили, что мужчина и женщина куда-то переносили леденцы, говорится в заявлении офиса шерифа округа Харрис. «В автомобиле у них было настолько много наркотиков, что багажник не закрывался», - сказал лейтенант Рубен Диас (Ruben Diaz).

«В этом доме они делали наркотики. Было очевидно, что это происходило на кухне», - сказал сержант Седрик Коллье (Cedrick Collier). Диас сказал, что дизайн леденцов вызывает опасения, что их продавали детям.
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