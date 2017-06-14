В Лондоне горит многоэтажное здание

14 июня 2017 года, 10:57

Фото: AmericaRU.com

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Рано утром в западной части Лондона загорелся многоэтажный дом. В результате инцидента на Лэтимер-роуд пострадали десятки человек.Сотрудники службы пожарной охраны проводят операцию по спасению людей, оказавшихся в ловушке горящего 24-этажного здания. Служба скорой помощи Лондона сообщила, что 30 человек были доставлены в пять больниц. На месте происшествия в настоящий момент находятся около 200 пожарных, 40 пожарных машин и 20 бригад парамедиков.«Пожарные работают в очень трудных условиях, чтобы справиться с этим огнем. Это крупный и очень серьезный инцидент, и мы задействовали множество ресурсов и специализированную технику», - говорится в заявлении помощника комиссара Дэна Дэйли (Dan Daly) на Facebook. Кроме того, Дэйли сообщил, что огонь добрался от второго этажа здания до крыши, и причина возгорания пока не известна.