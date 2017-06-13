Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:19 pm | Чикаго 11:19 am | Сан-Франциско 9:19 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаМичиган может стать третьим штатов, поднявшим минимальный возраст, с которого разрешено курить, до 21 года
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Мичиган может стать третьим штатов, поднявшим минимальный возраст, с которого разрешено курить, до 21 года


Мичиган может стать третьим штатов, поднявшим минимальный возраст, с которого разрешено курить, до 21 года
Фото: AmericaRU.com
Мичиган планирует стать третьим штатом в стране, который поднимет минимальный возраст, с которого разрешено курить, до 21 года. Законопроект был отправлен в законодательный орган штата на прошлой неделе.

Член палаты представителей Томми Бранн (Tommy Brann) считает, что введение штрафов в размере от тысячи долларов за нарушение является сильным сдерживающим фактором. Если подросток повторно совершит нарушение, то сумма штрафа составит уже 2500 долларов. В настоящее время минимальный возраст, с которого разрешается курить, повысили до 21 года только на Гавайях и в Калифорнии.

Аналогичное законодательство было принято в Нью-Джерси, но губернатор Крис Кристи наложил на него вето. Усилия также были предприняты, по меньшей мере, в десятке других штатов, но законодатели пока что сделали выбор в сторону личных интересов и неприкосновенности частной жизни молодых людей.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114715
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Ищу работу
Ассистент/секретарь/офис-менеджер Ассистент/секретарь/офис-менеджер
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus