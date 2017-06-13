Мичиган может стать третьим штатов, поднявшим минимальный возраст, с которого разрешено курить, до 21 года

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Член палаты представителей Томми Бранн (Tommy Brann) считает, что введение штрафов в размере от тысячи долларов за нарушение является сильным сдерживающим фактором. Если подросток повторно совершит нарушение, то сумма штрафа составит уже 2500 долларов. В настоящее время минимальный возраст, с которого разрешается курить, повысили до 21 года только на Гавайях и в Калифорнии.
Аналогичное законодательство было принято в Нью-Джерси, но губернатор Крис Кристи наложил на него вето. Усилия также были предприняты, по меньшей мере, в десятке других штатов, но законодатели пока что сделали выбор в сторону личных интересов и неприкосновенности частной жизни молодых людей.
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