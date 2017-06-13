Почему Камерон Диас исчезла из Голливуда?

13 июня 2017 года, 19:50

Фото: AmericaRU.com

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Куда пропала Камерон Диас (Cameron Diaz)? Несмотря на то, что она одна из самых популярных (и самых высокооплачиваемых) звезд в Голливуде, актриса сказала, что двадцать лет непрерывной работы – это слишком много. В последний раз Диас сыграла в фильме-мюзикле «Энни», который вышел в 2014 году.«Я просто шла вперед. Я не могла ответить себе, кто я. Это трудная задача, и я почувствовала необходимость воссоединить себя», - сказала Диас в субботу на Goop Wellness Summit. До сих пор актриса не объявила о каких-либо новых проектах на 2017 год. На мероприятии Диас спросили, что мешало ей выйти замуж до 40 лет. «Я думаю, что это потому, что я просто не встретила своего мужа. У меня были парни, но муж и парень – это две большие разницы. У меня есть муж, который является моим партнером по жизни и во всем. Мы так отличаемся, но в то же время разделяем одни и те же ценности. Муж смог показать мне, каково это быть не частью отношений, а быть равными», - сказала актриса.Она добавила, что муж поддерживает ее так, как она никогда не могла себе представить. «Я никогда не испытывала этого раньше. Я никогда так не любила. Я смотрю на него каждый день, и он меня вдохновляет - он так много работает, мне так повезло», - отметила Диас.