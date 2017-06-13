Вы скрываетесь за чьей-то личностью? Искусственный интеллект выведет на чистую воду

13 июня 2017 года, 19:25

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114711

Ежегодно хакеры крадут личные данные миллионов человек. Нет надежного способа определить мошенников, но, благодаря итальянским исследователям, у следователей может появиться еще один инструмент, способный определить притворщиков с помощью всего нескольких щелчков мыши.Традиционные методы определения лжи включают личное интервью и полиграф, который измеряет частоту сердечных сокращений и физиологические реакции организма. Но их нельзя проводить на расстоянии или с большим количеством людей. Однако исследователи придумали эффективный компьютерный тест, который способен измерить время реакции, затраченное на предоставление ответа – истинной и ложной личной информации. Но, чтобы тест работал, экспериментаторы должны заранее знать правду.Чтобы обойти это препятствие, команда итальянских ученых придумала инновационный способ выяснить правду. С помощью искусственного интеллекта они разработали четыре алгоритма машинного обучения, которые определяют лжецов с точностью до 95 процентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS ONE».