Вы скрываетесь за чьей-то личностью? Искусственный интеллект выведет на чистую воду

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Традиционные методы определения лжи включают личное интервью и полиграф, который измеряет частоту сердечных сокращений и физиологические реакции организма. Но их нельзя проводить на расстоянии или с большим количеством людей. Однако исследователи придумали эффективный компьютерный тест, который способен измерить время реакции, затраченное на предоставление ответа – истинной и ложной личной информации. Но, чтобы тест работал, экспериментаторы должны заранее знать правду.
Чтобы обойти это препятствие, команда итальянских ученых придумала инновационный способ выяснить правду. С помощью искусственного интеллекта они разработали четыре алгоритма машинного обучения, которые определяют лжецов с точностью до 95 процентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «PLOS ONE».
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