В Техасе полицейский купил незнакомому пенсионеру новый кондиционер

13 июня 2017 года, 18:58

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114709

Так как на улице настоящее лето, то многие жители штата Техас, у которых дома нет кондиционера, жалуются на жару, и 95-летний Джулиус Хэтли (Julius Hatley) не исключение.Однако, несмотря на невыносимо высокую температуру воздуха, старик продолжал работать во дворе. И ему улыбнулась удача. В четверг мужчина позвонил в полицейский участок Форт-Уорта, чтобы сообщить о своем сломанном кондиционере. «Это был необычный звонок 911», - сказал полицейский Уильям Марголис (William Margolis), который вместе со своим напарником Кристофером Вейром (Christopher Weir) отправился в дом Хэтли. Дома у мужчины Марголис увидел сломанный кондиционер и выбитое окно.Поговорив о ситуации со своим коллегой, полицейский пообещал найти решение. Марголиса не мог не тронуть образ жизни пожилого человека, поэтому он решил съездить в магазин, где попросил работников помочь найти хороший кондиционер, объяснив ситуацию Хэтли. Сотрудников магазина впечатлил жест полицейского, и они тоже приняли участие в покупке подарка для старика. «Ему 95 лет, и он ветеран Второй мировой войны. В наших глазах он герой», - сказал Марголис.