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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Техасе полицейский купил незнакомому пенсионеру новый кондиционер
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В Техасе полицейский купил незнакомому пенсионеру новый кондиционер


В Техасе полицейский купил незнакомому пенсионеру новый кондиционер
Фото: AmericaRU.com
Так как на улице настоящее лето, то многие жители штата Техас, у которых дома нет кондиционера, жалуются на жару, и 95-летний Джулиус Хэтли (Julius Hatley) не исключение.

Однако, несмотря на невыносимо высокую температуру воздуха, старик продолжал работать во дворе. И ему улыбнулась удача. В четверг мужчина позвонил в полицейский участок Форт-Уорта, чтобы сообщить о своем сломанном кондиционере. «Это был необычный звонок 911», - сказал полицейский Уильям Марголис (William Margolis), который вместе со своим напарником Кристофером Вейром (Christopher Weir) отправился в дом Хэтли. Дома у мужчины Марголис увидел сломанный кондиционер и выбитое окно.

Поговорив о ситуации со своим коллегой, полицейский пообещал найти решение. Марголиса не мог не тронуть образ жизни пожилого человека, поэтому он решил съездить в магазин, где попросил работников помочь найти хороший кондиционер, объяснив ситуацию Хэтли. Сотрудников магазина впечатлил жест полицейского, и они тоже приняли участие в покупке подарка для старика. «Ему 95 лет, и он ветеран Второй мировой войны. В наших глазах он герой», - сказал Марголис.

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