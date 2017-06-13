В Техасе полицейский купил незнакомому пенсионеру новый кондиционер

Фото: AmericaRU.com
Однако, несмотря на невыносимо высокую температуру воздуха, старик продолжал работать во дворе. И ему улыбнулась удача. В четверг мужчина позвонил в полицейский участок Форт-Уорта, чтобы сообщить о своем сломанном кондиционере. «Это был необычный звонок 911», - сказал полицейский Уильям Марголис (William Margolis), который вместе со своим напарником Кристофером Вейром (Christopher Weir) отправился в дом Хэтли. Дома у мужчины Марголис увидел сломанный кондиционер и выбитое окно.
Поговорив о ситуации со своим коллегой, полицейский пообещал найти решение. Марголиса не мог не тронуть образ жизни пожилого человека, поэтому он решил съездить в магазин, где попросил работников помочь найти хороший кондиционер, объяснив ситуацию Хэтли. Сотрудников магазина впечатлил жест полицейского, и они тоже приняли участие в покупке подарка для старика. «Ему 95 лет, и он ветеран Второй мировой войны. В наших глазах он герой», - сказал Марголис.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Жительница Техаса позвонила 911 и пожаловалась на медленное обслуживание в McDonald's →
- Дипломат из Бангладеш арестован за невыплату зарплаты работнику →
- Медсестру поймали на том, что она отправляла фото половых органов пациентов →
- Американка, принимавшая антидепрессанты, довела бойфренда до самоубийства →
- Мужчина провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое совершил его двойник →
- В результате взрыва в Маренго повреждены более 50 домов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114709
http://www.americaru.com/news/114709