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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжулия Стайлз ждет первенца
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Джулия Стайлз ждет первенца


Джулия Стайлз ждет первенца
Фото: AmericaRU.com
Джулия Стайлз (Julia Stiles) готовится стать мамой. Источник E! News подтвердил, что 36-летняя актриса ждет своего первого ребенка.

По словам представителя знаменитости, ребенок родится в конце этого года. Пол будущего ребенка пара пока не сообщила. С отцом ребенка, Престоном Джеем Куком (Preston J. Cook), Стайлз обручилась в канун Рождества в 2015 году. Тогда она выставила в Instagram фото, на котором видно обручальное кольцо, и подписала его: «Лучшее Рождество!»
Кук сделал предложение руки и сердца в острове Гранде, Колумбия, и, по словам Стайлз, это была замечательная поездка. «Там мы обручились. Это было действительно замечательное путешествие. Мы остались на острове, который действительно красивый, и много плавали под водой», - рассказала актриса журналу People в 2016 году. Тем не менее, со свадьбой пара не спешит.

«Мне дают тонны советов по поводу брака. Мы очень медленно планируем свадьбу, поэтому я действительно не обращаюсь за советами. Кто-то сказал мне, что сочувствует, но я все еще пытаюсь понять, что это значит», - призналась Стайлз.
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