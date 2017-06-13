Сексуальная дисфункция при диабете недооценена и забыта

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По словам докторов, состояние трудно поддается лечению из-за многофакторного характера сексуальной функции. У мужчин большая часть внимания сосредоточена на эректильной дисфункции, но проблемы могут возникнуть с либидо, эякуляцией или оргазмом. Женщины также могут испытывать снижение полового влечения, возбуждения или трудности с получением оргазма. «Мы почти ничего не знаем о том, как диабет влияет на контроль центральной нервной системы, сексуальное поведение или другие аспекты, связанные с возбуждением у обоих полов», - говорят ученые.
По словам исследователей, эффективный подход к лечению сексуальной дисфункции при диабете должен начинаться со снижения риска возникновения, потому что «лучшее знание рисков может привести к более раннему вмешательству». Ранее ученые обнаружили доказательства того, что контроль за уровнем сахара в крови у мужчин связан с более низким риском развития эректильной дисфункции.
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