Сексуальная дисфункция при диабете недооценена и забыта

13 июня 2017 года, 18:09

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что пациенты с диабетом страдают сексуальной дисфункцией, которая влияет на их качество жизни, в равной или большей степени, чем нейропатией, нефропатией или ретинопатией.По словам докторов, состояние трудно поддается лечению из-за многофакторного характера сексуальной функции. У мужчин большая часть внимания сосредоточена на эректильной дисфункции, но проблемы могут возникнуть с либидо, эякуляцией или оргазмом. Женщины также могут испытывать снижение полового влечения, возбуждения или трудности с получением оргазма. «Мы почти ничего не знаем о том, как диабет влияет на контроль центральной нервной системы, сексуальное поведение или другие аспекты, связанные с возбуждением у обоих полов», - говорят ученые.По словам исследователей, эффективный подход к лечению сексуальной дисфункции при диабете должен начинаться со снижения риска возникновения, потому что «лучшее знание рисков может привести к более раннему вмешательству». Ранее ученые обнаружили доказательства того, что контроль за уровнем сахара в крови у мужчин связан с более низким риском развития эректильной дисфункции.