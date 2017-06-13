Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:19 pm | Чикаго 11:19 am | Сан-Франциско 9:19 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖительница Техаса позвонила 911 и пожаловалась на медленное обслуживание в McDonalds
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Жительница Техаса позвонила 911 и пожаловалась на медленное обслуживание в McDonald's


Жительница Техаса позвонила 911 и пожаловалась на медленное обслуживание в McDonalds
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов штата Техас сообщили, что одна женщина сильно расстроилась из-за медленного обслуживания в ресторане быстрого питания, где она заказала куриные наггетсы. Она не нашла лучшего решения, кроме как позвонить 911 и пожаловаться.

Сержант полиции города Уэйко Уако Патрик Свентон (Patrick Swanton) заявил, что из-за долгого приготовления блюда женщина отказалась за него платить. По словам Свентона, женщина, которая припарковалась на проезжей части возле McDonald`s, не была намерена двигаться с места и конфликтовала с сотрудниками заведения, в то время как за ней выстроилась очередь из автомобилистов, желающих купить еду. Один из работников ресторана быстрого питания позвонил в полицию, где ему сказали, что женщина уже оставила свою жалобу. Чтобы решить ситуацию, женщине вернули деньги за товар, но оставили без наггетсов.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114703
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Sunny Isles Beach Сдается квартира в Sunny Isles Beach
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus