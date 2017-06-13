Жительница Техаса позвонила 911 и пожаловалась на медленное обслуживание в McDonalds

13 июня 2017 года, 17:43

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов штата Техас сообщили, что одна женщина сильно расстроилась из-за медленного обслуживания в ресторане быстрого питания, где она заказала куриные наггетсы. Она не нашла лучшего решения, кроме как позвонить 911 и пожаловаться.Сержант полиции города Уэйко Уако Патрик Свентон (Patrick Swanton) заявил, что из-за долгого приготовления блюда женщина отказалась за него платить. По словам Свентона, женщина, которая припарковалась на проезжей части возле McDonald`s, не была намерена двигаться с места и конфликтовала с сотрудниками заведения, в то время как за ней выстроилась очередь из автомобилистов, желающих купить еду. Один из работников ресторана быстрого питания позвонил в полицию, где ему сказали, что женщина уже оставила свою жалобу. Чтобы решить ситуацию, женщине вернули деньги за товар, но оставили без наггетсов.