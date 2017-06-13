Дипломат из Бангладеш арестован за невыплату зарплаты работнику

Фото: AmericaRU.com
По словам прокуратуры, 45-летний Мохаммед Шахельдул Ислам (Muhammad Shaheldul Islam) был обвинен в похищении, нападении, торговле людьми и других преступлениях. Ислам занимает пост заместителя генерального консула Бангладеш и имеет ограниченную дипломатическую неприкосновенность.
Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, в 2013 году Ислам привез с собой в Нью-Йорк Мохаммеда Амина (Muhammad Amin), который работал у него в качестве прислуги. Однако у Амина забрали его паспорт, что сделало невозможным его возвращение на родину. Кроме того, мужчина не получал никакой оплаты за свою работу и подвергался избиениям. Также Амину угрожали. Ему удалось сбежать в 2016 году. Ислам предстанет перед судом 28 июня.
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