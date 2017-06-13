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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые обнаружили неврологический механизм сотрясения мозга
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Ученые обнаружили неврологический механизм сотрясения мозга


Ученые обнаружили неврологический механизм сотрясения мозга
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование проанализировало, что происходит с нейронами в головном мозге во время сотрясения, а также показало, что травма головы может спровоцировать отек аксона. Открытие специалистов Университета штата Огайо может помочь ученым улучшить лечение симптомов пациентов с сотрясением мозга.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2013 году в результате травмы головного мозга в отделение неотложной помощи поступило 2,5 миллиона человек, из которых около 56 тысяч скончались. Черепно-мозговые травмы могут быть различной степени тяжести, а симптомы травмы варьируются от головной боли и спутанности сознания до головокружения и звона в ушах. Кроме того, пациенты могут отметить изменения в поведении, настроении и привычках сна. За этими симптомами стоят неврологические механизмы, а новый эксперимент исследовал ранее не изученный аспект травмы: отек аксона, длинного отростка нейрона. Ученые обнаружили, что они в состоянии уменьшить отек в нейронах гиппокампа, области мозга, отвечающей за создание и сохранение новых воспоминаний, путем ввода жидкости, которая создавала давление, аналогичное тому, что возникает после сотрясения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Cell Biology».
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