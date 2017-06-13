Ученые назвали «горячие точки» на планете, подходящие для внедрения чужеродных видов

13 июня 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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Ученые говорят, что острова и материковые прибрежные районы являются глобальными «горячими точками» для вторжения чужеродных видов. Они призывают к более эффективным мерам, чтобы остановить возможное внедрение «чужих» растений и животных в уязвимые экосистемы.«Нам нужно быть намного эффективнее в попытках предотвратить появление видов, которые могут быть вредными», - заявил доктор Уэйн Доусон (Wayne Dawson) из университета Дарема, Великобритания.Чужеродные виды - это растения или животные, которые являются пришлыми для экосистемы, их присутствие может разрушительно действовать на целые популяции. Международные исследователи изучили данные о восьми группах растений и животных в 186 островах и 423 континентальных регионах. Три главных глобальных «горячих точки» для чужеродных видов - Гавайские острова, Северный остров Новой Зеландии и Малые Зондские острова в Индонезии.Гавайи имеют наибольшее количество чужеродных видов во всех восьми изученных группах, включая рыб и млекопитающих. В Новой Зеландии около половины растений составляют неместные виды.