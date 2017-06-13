На МКС испекут хлеб

13 июня 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

На Международной космической станции проведут эксперимент«Bake in Space», в рамках которого будет испечен хлеб.Астронавты используют для этого специальное тесто, подходящее для условий микрогравитации. Выпечка будет проводиться с особой низкоэнергетической конвекционной (или, возможно, вакуумной) духовке, разработанной для эксперимента. Впервые в истории в космосе будет приготовлена выпечка, эксперимент запланирован на 2018 год.Состав теста будет таким, чтобы хлеб не давал крошек – маленькие частицы могут вызвать проблемы, если они попадают в электрические системы и вентиляционные фильтры. Они могут также представлять опасность для здоровья при вдыхании при низкой гравитации.Авторы этого проекта хотят не только разнообразить меню экипажа МКС, но и использовать технологию приготовления хлеба для будущих колонистов глубокого космоса. «По мере того, как развивается космический туризм, люди проводят больше времени в космосе, нужно разрешить вопрос выпечки хлеба с нуля», - рассказал главный специалист проект Себастьян Марку (Sebastian Marcu).