На МКС испекут хлеб

Фото: AmericaRU.com
Астронавты используют для этого специальное тесто, подходящее для условий микрогравитации. Выпечка будет проводиться с особой низкоэнергетической конвекционной (или, возможно, вакуумной) духовке, разработанной для эксперимента. Впервые в истории в космосе будет приготовлена выпечка, эксперимент запланирован на 2018 год.
Состав теста будет таким, чтобы хлеб не давал крошек – маленькие частицы могут вызвать проблемы, если они попадают в электрические системы и вентиляционные фильтры. Они могут также представлять опасность для здоровья при вдыхании при низкой гравитации.
Авторы этого проекта хотят не только разнообразить меню экипажа МКС, но и использовать технологию приготовления хлеба для будущих колонистов глубокого космоса. «По мере того, как развивается космический туризм, люди проводят больше времени в космосе, нужно разрешить вопрос выпечки хлеба с нуля», - рассказал главный специалист проект Себастьян Марку (Sebastian Marcu).
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