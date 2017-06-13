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Соблазнительные названия делают овощи более привлекательными


Соблазнительные названия делают овощи более привлекательными
Фото: AmericaRU.com
Американские исследователи пришли к выводу, что соблазнительные названия могут привлечь людей к употреблению овощей.

Команда Стэнфорда опробовала это на студентах в университетской столовой и обнаружила, что продажи овощей выросли на 25%, когда были использованы шутливые названия, привлекающие внимание. «Испепеляющие бобы», «динамитная свекла», «крученная морковь в апельсиновой глазури» оказались более привлекательны для посетителей, чем обычные названия.

Интересно, что если на ярлыках использовали слово «полезный» и его синонимы, дополнительного внимания прилечь не удавалось.

Эксперимент проводился на протяжении всего осеннего семестра. Каждый день овощное блюдо было помечено одним из четырех способов: «базовый», «здоровый», «позитивный» и «соблазнительный». Последний вариант работал эффективнее всего.

Исследователь Брэд Тернвальд и его коллеги говорят, что результаты, опубликованные в JAMA Internal Medicine, имеют значение, когда вы рассматриваете психологию выбора продуктов питания. «Большинство людей принимают решение о еде, мотивируясь вкусом. Почему-то люди склонны думать о более здоровых вариантах как о менее вкусных», - говорят авторы исследования.
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