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Главная страница → Раздел: События/СкандалыМедсестру поймали на том, что она отправляла фото половых органов пациентов
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Медсестру поймали на том, что она отправляла фото половых органов пациентов


Медсестру поймали на том, что она отправляла фото половых органов пациентов
Фото: AmericaRU.com
Медсестру из Нью-Йорка арестовали за то, что она фотографировала и отправляла снимки половых органов пациентов, которые находились без сознания.

Кристен Джонсон (Kristen Johnson), сестра больницы Апстей в штате Нью-Йорк, отправила текстовые сообщения с фотографиями мужских достоинств двух пациентов своим коллегам. Она обвиняется в незаконном подглядывании, вмешательстве в личную жизнь и распространении личных фото.

Представители больницы заявляют, что медсестру перед арестом отстранили от работы, когда выяснились факты ее обращения с пациентами. Пострадавшие пациенты, узнав, что их фото были отправлены другим лицам, обратились за помощью в полицию. Медсестре грозит тюремный срок.
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