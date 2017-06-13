Медсестру поймали на том, что она отправляла фото половых органов пациентов

Фото: AmericaRU.com
Кристен Джонсон (Kristen Johnson), сестра больницы Апстей в штате Нью-Йорк, отправила текстовые сообщения с фотографиями мужских достоинств двух пациентов своим коллегам. Она обвиняется в незаконном подглядывании, вмешательстве в личную жизнь и распространении личных фото.
Представители больницы заявляют, что медсестру перед арестом отстранили от работы, когда выяснились факты ее обращения с пациентами. Пострадавшие пациенты, узнав, что их фото были отправлены другим лицам, обратились за помощью в полицию. Медсестре грозит тюремный срок.
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