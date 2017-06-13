Американка, принимавшая антидепрессанты, довела бойфренда до самоубийства

Фото: AmericaRU.com
Эксперт заявляет, что Мишель Картер (Michelle Carter) находилась «в состоянии опьянения» из-за антидепрессантов, поэтому она отправляла текстовые сообщения своему бойфренду, призывая его убить себя.
Согласно свидетельству психиатра, Мишель Картер «отчаянно хотела помочь сохранить жизнь своего 18-летнего депрессивного и суицидального бойфренда, но менее чем за 10 дней до его смерти она прошла «трансформацию» из-за антидепрессантов». Картер, которой на момент смерти Конрада Роя было 17, засыпала его многочисленными смс-ками с призывом покончить с собой. Затем она использовала его самоубийство, чтобы привлечь внимание и сочувствие со стороны своих сверстников.
Рой имел историю психических заболеваний и ранее пытался совершить суицид, он убил себя 12 июля 2014 года, задохнувшись угарный газ. Сейчас Картер 20 лет, и ей предъявлено обвинение в доведении до смерти. Суд Массачусетса может приговорить ее до 20 лет тюрьмы.
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