Американка, принимавшая антидепрессанты, довела бойфренда до самоубийства

13 июня 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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В США начался суд над женщиной, которая довела своего любовника до самоубийства. Психиатр, который проводил освидетельствование подсудимой, заявляет, что она находилась в состоянии бреда из-за антидепрессантов.Эксперт заявляет, что Мишель Картер (Michelle Carter) находилась «в состоянии опьянения» из-за антидепрессантов, поэтому она отправляла текстовые сообщения своему бойфренду, призывая его убить себя.Согласно свидетельству психиатра, Мишель Картер «отчаянно хотела помочь сохранить жизнь своего 18-летнего депрессивного и суицидального бойфренда, но менее чем за 10 дней до его смерти она прошла «трансформацию» из-за антидепрессантов». Картер, которой на момент смерти Конрада Роя было 17, засыпала его многочисленными смс-ками с призывом покончить с собой. Затем она использовала его самоубийство, чтобы привлечь внимание и сочувствие со стороны своих сверстников.Рой имел историю психических заболеваний и ранее пытался совершить суицид, он убил себя 12 июля 2014 года, задохнувшись угарный газ. Сейчас Картер 20 лет, и ей предъявлено обвинение в доведении до смерти. Суд Массачусетса может приговорить ее до 20 лет тюрьмы.