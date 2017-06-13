Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:49 am | Чикаго 3:49 am | Сан-Франциско 1:49 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАмериканский баскетболист Денис Родман съездил в Северную Корею
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американский баскетболист Денис Родман съездил в Северную Корею


Американский баскетболист Денис Родман съездил в Северную Корею
Фото: AmericaRU.com
Бывший игрок НБА Денис Родман (Dennis Rodman) посетил Северну Корею. В частности, он принял участие в игре местной баскетбольной команды Hwaebul, которую смотрел северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Центральное информационное агентство Северной Кореи опубликовало фото, на котором Родман принимает участие в матче на Пхеньянском крытом стадионе. Звезда НБА заявил во вторник, что он отправился в Северную Корею в качестве частного лица. Он уже посещал эту изолированную страну, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном.

Родман был пояман журналистами, когда он во вторник прибыл в аэропорт Пекина по время возвращения из северокорейской столицы. «Я просто пытаюсь открыть дверь, - сказал Родман журналистам.- Моя цель - реально посмотреть, смогу ли я продолжать заниматься спортом в Северной Корее, так что это главное.

56-летний Родман получил прозвище Чевь (The Worm) во время игровой карьеры в НБА, известен своими татуировками, пирсингом и разноцветными волосами. Он считается одним из лучших защитников в истории НБА.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114687
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Медицина
Зубной техник Зубной техник
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay Сдается комната в дуплексе Sheepshead Bay
Раздел: Автомобили
INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito) INFINITI QX4 sport utility, 4X4 - $4700 (sausalito)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus