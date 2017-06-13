Американский баскетболист Денис Родман съездил в Северную Корею

Фото: AmericaRU.com
Центральное информационное агентство Северной Кореи опубликовало фото, на котором Родман принимает участие в матче на Пхеньянском крытом стадионе. Звезда НБА заявил во вторник, что он отправился в Северную Корею в качестве частного лица. Он уже посещал эту изолированную страну, чтобы встретиться с Ким Чен Ыном.
Родман был пояман журналистами, когда он во вторник прибыл в аэропорт Пекина по время возвращения из северокорейской столицы. «Я просто пытаюсь открыть дверь, - сказал Родман журналистам.- Моя цель - реально посмотреть, смогу ли я продолжать заниматься спортом в Северной Корее, так что это главное.
56-летний Родман получил прозвище Чевь (The Worm) во время игровой карьеры в НБА, известен своими татуировками, пирсингом и разноцветными волосами. Он считается одним из лучших защитников в истории НБА.
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