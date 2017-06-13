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Aldi планирует открыть еще 900 магазинов в США


Aldi планирует открыть еще 900 магазинов в США
Фото: AmericaRU.com
Торговая сеть бюджетных товаров может стать третьей по величине в Америке – Aldi собирается открыть 900 новых магазинов в Америке в течение 5 лет.

Это означает, что у Walmart и других крупных ритейлеров появится мощный конкурент. Также сеть будет соперничать с сетями, которые ориентированы на органические продукты, вроде Whole Foods.

Немецкая продуктовая сеть, которая открыла магазины Ooltewah прошлой осенью, планирует вскоре начать торговлю сразу в пяти точках в регионе Чаттануга. Бренд уже представляет в Америке несколькими сотнями магазинов. В целом, Aldi собирается вложить 1,6 миллиардов долларов в перестройку нескольких существующих магазинов и 3,4 миллиарда в открытие новых.

До 2022 года в США будет работать порядка 1650 торговых точек Aldi.
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