Aldi планирует открыть еще 900 магазинов в США

Фото: AmericaRU.com
Это означает, что у Walmart и других крупных ритейлеров появится мощный конкурент. Также сеть будет соперничать с сетями, которые ориентированы на органические продукты, вроде Whole Foods.
Немецкая продуктовая сеть, которая открыла магазины Ooltewah прошлой осенью, планирует вскоре начать торговлю сразу в пяти точках в регионе Чаттануга. Бренд уже представляет в Америке несколькими сотнями магазинов. В целом, Aldi собирается вложить 1,6 миллиардов долларов в перестройку нескольких существующих магазинов и 3,4 миллиарда в открытие новых.
До 2022 года в США будет работать порядка 1650 торговых точек Aldi.
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