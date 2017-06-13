Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 2017 года

Фото: AmericaRU.com
Благодаря масштабному мировому туру и выпуску сингла Lemonade певица Бейонсе сумела собрать 105 миллионов долларов и попала на второе место в списке топ-100. Писательница Дж. К. Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, оказалась третьей – ее заработок за год составил 95 миллионов.
Первую пятерку закрывают Дрейк с 94 миллионами долларов и футболист Криштиану Роналду, заработавши 93 миллиона долларов.
В общей сложности 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей мира собрали общую сумму в размере 5,15 миллиардов долларов в период с июня 2016 года по июнь 2017 года.
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