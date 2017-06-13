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Главная страница → Раздел: ПолитикаМэриленд и округ Колумбия судятся с Трампом по поводу бизнеса
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Мэриленд и округ Колумбия судятся с Трампом по поводу бизнеса


Мэриленд и округ Колумбия судятся с Трампом по поводу бизнеса
Фото: AmericaRU.com
Генеральные прокуроры штата Мэриленд и округа Колумбия заявили, что бизнес Президента Дональда Трампа (Donald Trump) нарушает Конституцию. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отвергает эти обвинения.

Прокуроры подали в понедельник иск в суд, в котором утверждается, что отказ Президента от полного ухода из бизнеса подрывает доверие общественности и нарушает конституционные положения.

Жалоба, поданная в федеральный суд штата Мэриленд, повторяет иск, поданный в этом году правозащитной организацией Вашингтона в федеральный суд Нью-Йорка. Некоторые эксперты по правовым вопросам считают, что новый иск может иметь большие последствия, поскольку истцы представляют государство.

Ожидается, что некоторые демократы из Конгресса подадут третий иск уже на этой неделе, заявляя, что позиция Трампа в отношении бизнеса является неконституционной.
Напомним, Конституция США запрещает федеральным чиновникам принимать подарки или вознаграждения от иностранных правительств, а также запрещает Президенту получать экономическую выгоду или вознаграждения, кроме заработной платы. Но за 230 лет ни один суд не разъяснил, что именно понимается под термином «вознаграждение».
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