США – лидер по ожирению в мир

Фото: AmericaRU.com
Согласно выводам Института оценки здоровья университета Вашингтона, около трети населения мира имеет избыточный вес, и это количество растет под влиянием урбанизации плохого питания и низкой физической нагрузки. Из 2 миллиардов человек 710 миллионов диагностированы с ожирением.
Все большее число людей умирает от проблем со здоровьем, связанных с избыточным весом, таких как сердечно-сосудистые заболевания, говорится в исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.
«Люди, которые отмахиваются от увеличения веса, делают это на свой страх и риск », - говорит Кристофер Мюррей (Christopher Murray), директор Института оценки здоровья, который работал над исследованием.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Что такое сухое утопление? →
- Как жир в абдоминальной области связан с иммунной системой →
- Дети с избыточным весом могут попасть в категорию отвергаемых →
- Двое гостей казино Лас-Вегаса заразились болезнью легионеров →
- В Индиане ребенок умер от укуса клеща →
- В Америке опиоидные болеутоляющие убирают с рынка →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114679
http://www.americaru.com/news/114679