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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСША – лидер по ожирению в мир
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США – лидер по ожирению в мир


США – лидер по ожирению в мир
Фото: AmericaRU.com
Более 2 миллиардов взрослых и детей во всем мире страдают избыточным весом или ожирением, а следовательно - от проблем со здоровьем из-за веса. Соединенные Штаты оказались мировым лидером по числу граждан с ожирением.

Согласно выводам Института оценки здоровья университета Вашингтона, около трети населения мира имеет избыточный вес, и это количество растет под влиянием урбанизации плохого питания и низкой физической нагрузки. Из 2 миллиардов человек 710 миллионов диагностированы с ожирением.

Все большее число людей умирает от проблем со здоровьем, связанных с избыточным весом, таких как сердечно-сосудистые заболевания, говорится в исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

«Люди, которые отмахиваются от увеличения веса, делают это на свой страх и риск », - говорит Кристофер Мюррей (Christopher Murray), директор Института оценки здоровья, который работал над исследованием.
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