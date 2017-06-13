США – лидер по ожирению в мир

13 июня 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114679

Более 2 миллиардов взрослых и детей во всем мире страдают избыточным весом или ожирением, а следовательно - от проблем со здоровьем из-за веса. Соединенные Штаты оказались мировым лидером по числу граждан с ожирением.Согласно выводам Института оценки здоровья университета Вашингтона, около трети населения мира имеет избыточный вес, и это количество растет под влиянием урбанизации плохого питания и низкой физической нагрузки. Из 2 миллиардов человек 710 миллионов диагностированы с ожирением.Все большее число людей умирает от проблем со здоровьем, связанных с избыточным весом, таких как сердечно-сосудистые заболевания, говорится в исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.«Люди, которые отмахиваются от увеличения веса, делают это на свой страх и риск », - говорит Кристофер Мюррей (Christopher Murray), директор Института оценки здоровья, который работал над исследованием.