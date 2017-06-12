Как космические полеты помогут сохранить здоровье

Фото: AmericaRU.com
Роботы, которые могут удалять опухоли головного мозга. Разработанная в Канаде Canadarm2 представляет собой роботизированную руку, которая прикреплена к МКС. Она используется для различных задач, но в частности технология привела к созданию neuroArm, которая может выполнять точные операции внутри МРТ-сканеров, таких как удаление опухолей головного мозга.
Оксид азота является загрязнителем воздуха, как на Земле, так и на Международной космической станции. Когда у человека воспаляются дыхательные пути, как это часто происходит у астматиков, в выдыхаемом воздухе наблюдается увеличение оксида азота. Европейское космическое агентство разработало устройство, которое точно измеряет уровень оксида азота в выдыхаемом воздухе астронавтов для обнаружения потенциального воспаления. Таким образом, космонавтов можно лечить до того, как ситуация станет более серьезной.
Без силы тяжести, воздействующей на их тела, у астронавтов происходит снижение плотности костной ткани, что похоже на потерю костной массы у пожилых людей с остеопорозом. Космонавты показали, что прием небольшого количества бисфосфоната, еженедельно, уменьшает потерю костной массы. Фармацевтические открытия, подобные этому, уже приносят пользу стареющему населению Земли.
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