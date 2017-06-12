В результате нападения на тюрьму в Конго погибли 11 человек; более 900 заключенных оказались на свободе

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Губернатор провинции Северное Киву Жюльен Палуку (Julien Paluku) заявил, что среди погибших были восемь охранников. Он также сказал, что около 30 заключенных остались в тюрьме. Кроме того, Палуку объявил о введении комендантском часа в Бени и близлежащем Бутембо, сказав, что могут выходить только военные и полиция. Имена подозреваемых, устроивших нападение, не разглашаются.
В субботу полиция Конго сообщила, что группа мужчин напала на полицейский участок в Киншасе, убив, по меньшей мере, двоих человек. А в мае члены христианской секты штурмовали тюрьму в Киншасе, освободив своего лидера и других узников.
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