В результате нападения на тюрьму в Конго погибли 11 человек; более 900 заключенных оказались на свободе

12 июня 2017 года, 20:38

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов, в результате нападения вооруженных людей на тюрьму в восточном городе Бени, Конго, погибли, по меньшей мере, 11 человек. Кроме того, более 900 заключенных оказались на свободе.Губернатор провинции Северное Киву Жюльен Палуку (Julien Paluku) заявил, что среди погибших были восемь охранников. Он также сказал, что около 30 заключенных остались в тюрьме. Кроме того, Палуку объявил о введении комендантском часа в Бени и близлежащем Бутембо, сказав, что могут выходить только военные и полиция. Имена подозреваемых, устроивших нападение, не разглашаются.В субботу полиция Конго сообщила, что группа мужчин напала на полицейский участок в Киншасе, убив, по меньшей мере, двоих человек. А в мае члены христианской секты штурмовали тюрьму в Киншасе, освободив своего лидера и других узников.