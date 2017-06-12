Пуэрто-Рико снова проголосовал за присоединение к США

12 июня 2017 года, 20:06

Фото: AmericaRU.com

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Губернатор Пуэрто-Рико заявил о том, что подавляющее большинство жителей архипелага проголосовали за присоединение территории к США. Отмечается, что голосование проходило на фоне глубокого экономического кризиса.По предварительным данным, почти полмиллиона голосов были отданы за присоединение к Соединенным Штатам, более 7600 за независимость и около 6700 за то, чтобы оставит нынешний территориальный статус. Явка на голосование составила всего 23 процента (примерно 2,26 миллиона зарегистрированных избирателей). Это привело к тому, что противники присоединения к США заявляют о сомнениях в справедливости голосования, которое бойкотировали несколько партий.«С сегодняшнего дня федеральное правительство больше не сможет игнорировать голос большинства американских граждан в Пуэрто-Рико. Для Вашингтона было бы весьма противоречиво требовать демократию в других частях мира и не реагировать на законное право на самоопределение, которое имело место быть сегодня на американской территории Пуэрто-Рико», - сказал губернатор Рикардо Росселло (Ricardo Rossello), объявив о победе. Однако за Конгрессом США все еще остается последнее слово в любых изменениях политического статуса острова.