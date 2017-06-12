Что такое сухое утопление?

12 июня 2017 года, 16:45

Фото: AmericaRU.com

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На минувшей неделе 4-летний мальчик из Хьюстона умер от «сухого утопления» через несколько дней после купания на озере. Что означает этот термин, и как можно предотвратить подобные трагедии?«Сухое утопление» происходит, когда вода поступает в легкие, человек вдыхает ее, позволяя небольшому количеству воды попадать в альвеолы, что приводит к спазму мышц дыхательных путей. Сразу после купания человек чувствует себя нормально, потому что для развития симптомов требуется более 6 часов.Наиболее распространенными признаками «сухого утопления» являются: кашель, боль в груди, сбивчивое дыхание, усталость, внезапные изменения в поведении. Если симптомы не лечить это может привести к смерти. Смерти от «сухого утопления» происходят редко – всего лишь в 1-2% случаев.Доктор Эрик Хиггинботам (Eric Higginbotham), директор отдела неотложной помощи в Детском медицинском центре Dell, говорит, что родители не только должны следить за своими детьми, когда те находятся в воде, но и когда они выходят. Если спустя какое-то время после купания ребенок ведет себя странно, нужно срочно обращаться к врачу.