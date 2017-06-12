Голос NASA выходит на пенсию

12 июня 2017 года, 16:15

Фото: AmericaRU.com

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Джордж Диллер (George Diller), самый давний комментатор запусков NASA, которого называют «голосом» агентства, решил уйти на пенсию после 37 лет работы.Диллер выступал в качестве закадрового ведущего программ на телевидении, которые показывали старты челноков и ракет NASA. В частности, он комментировал полет последней миссии шаттла «Atlantis» в 2011 году, запуск космического телескопа Хаббл 1990-м, запуски зондов на Луну, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий и Плутон и многие другие.Джордж Диллер родился и вырос в Сарасоте, штат Флорида. Он имеет дипломы в области коммуникаций и делового администрированияз университета Южной Флориды в Тампе. До работы в NASA он 11 лет работал ведущим на радиостанциях в Клируотере, Тампе и Орландо.