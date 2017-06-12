Голос NASA выходит на пенсию

Фото: AmericaRU.com
Диллер выступал в качестве закадрового ведущего программ на телевидении, которые показывали старты челноков и ракет NASA. В частности, он комментировал полет последней миссии шаттла «Atlantis» в 2011 году, запуск космического телескопа Хаббл 1990-м, запуски зондов на Луну, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий и Плутон и многие другие.
Джордж Диллер родился и вырос в Сарасоте, штат Флорида. Он имеет дипломы в области коммуникаций и делового администрированияз университета Южной Флориды в Тампе. До работы в NASA он 11 лет работал ведущим на радиостанциях в Клируотере, Тампе и Орландо.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Ракеты NASA создадут цветные облака над Восточным побережьем США →
- Ученые открыли новую темную звезду рядом с Солнцем →
- Птица, которая жила 99 миллионов лет назад, попала в янтарь →
- Ученые впервые используют предсказания Эйнштейна для оценки измерения массы звезды →
- В Марокко обнаружили самые древние ископаемые Homo sapiens →
- NASA запускает первую в истории миссию по исследованию сверхплотных нейтронных звезд →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114669
http://www.americaru.com/news/114669