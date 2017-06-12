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Главная страница → Раздел: ПрогрессГолос NASA выходит на пенсию
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Голос NASA выходит на пенсию


Голос NASA выходит на пенсию
Фото: AmericaRU.com
Джордж Диллер (George Diller), самый давний комментатор запусков NASA, которого называют «голосом» агентства, решил уйти на пенсию после 37 лет работы.

Диллер выступал в качестве закадрового ведущего программ на телевидении, которые показывали старты челноков и ракет NASA. В частности, он комментировал полет последней миссии шаттла «Atlantis» в 2011 году, запуск космического телескопа Хаббл 1990-м, запуски зондов на Луну, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий и Плутон и многие другие.

Джордж Диллер родился и вырос в Сарасоте, штат Флорида. Он имеет дипломы в области коммуникаций и делового администрированияз университета Южной Флориды в Тампе. До работы в NASA он 11 лет работал ведущим на радиостанциях в Клируотере, Тампе и Орландо.
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