Ракеты NASA создадут цветные облака над Восточным побережьем США

Фото: AmericaRU.com
Однако слишком сильные ветры, дымка и размещение
платформы запуска в опасной штормовой зоне заставили специалистов NASA отменить старт. Миссия, которая создаст светящиеся, искусственные облака в ночном небе в рамках технологического теста, перенесена. Запуск возможен в любую ночь на этой неделе до 18 июня. Следующее окно запуска открывается сегодня вечером, 12 июня.
Небольшая ракета NASA «Магистраль» начнет формировать красочные искусственные облака при первой возможности, и любой желающий сможет увидеть эту красоту не только в небе, но и в прямом эфире в сети.
Примерно через 5 минут после взлета ракета начнет разворачивать 10 контейнеров с жидким «коктейлей», который распылится и выделит пары бария, стронция и оксида меди. Они и образуют сине-зеленые и красные искусственные облака. «Эти облака, или тестеры пара, позволяют ученым на местах визуально отслеживать движения частиц в космосе», - заявили эксперты миссии.
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