Мужчина провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое совершил его двойник

Фото: AmericaRU.com
В 1999 году Джонс был признан виновным в ограблении в Канзас-Сити, штат Миссури. Очевидцы описали подозреваемого в полиции, а Джонс, который соответствовал описанию, затем был отправлен за решетку. Спустя почти два десятилетия власти штата выяснили, что виновным является не Джонс, а его двойник. Кроме того, этот человек жил в одном с Джонсом районе и носит такое же имя.
Джонс, который невинно отбывал свое время в тюрьме, неоднократно сообщал другим заключенным о человеке, который выглядел так же, как он. Затем он связался с некоммерческим проектом по защите невинно осужденных Midwest Innocence Project и проектом адвоката Пола Уилсона из университета Канзаса. Защитник сумел доказать, что Джонс не совершал ограбления.
Фото двух мужчин оказались настолько похожи, что их практически невозможно различить.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В результате взрыва в Маренго повреждены более 50 домов →
- Прокуратура Южной Каролины опубликовала видеозапись со спасением жертвы серийного убийцы из металлического контейнера →
- В Техасе двое детей умерли, когда их закрыли в машине на ночь →
- В Алабаме казнили смертника, который убил троих в ресторане в 1994 году →
- Девочка потеряла ногу, попав под грузовой поезд →
- Отец из Нью-Йорка задушил свою 7-летнюю дочь →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/114665
http://www.americaru.com/news/114665