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Мужчина провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое совершил его двойник


Мужчина провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое совершил его двойник
Фото: AmericaRU.com
Ричард Энтони Джонс (Richard Anthony Jones) был освобожден из тюрьмы после отбывания срока в 17 лет за преступление, которое совершил другой человек. Оказалось, что вина лежит на человеке, сильно похожем на Джонса.

В 1999 году Джонс был признан виновным в ограблении в Канзас-Сити, штат Миссури. Очевидцы описали подозреваемого в полиции, а Джонс, который соответствовал описанию, затем был отправлен за решетку. Спустя почти два десятилетия власти штата выяснили, что виновным является не Джонс, а его двойник. Кроме того, этот человек жил в одном с Джонсом районе и носит такое же имя.

Джонс, который невинно отбывал свое время в тюрьме, неоднократно сообщал другим заключенным о человеке, который выглядел так же, как он. Затем он связался с некоммерческим проектом по защите невинно осужденных Midwest Innocence Project и проектом адвоката Пола Уилсона из университета Канзаса. Защитник сумел доказать, что Джонс не совершал ограбления.

Фото двух мужчин оказались настолько похожи, что их практически невозможно различить.
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