По всей Америке отозвали почти 320 тонн пасты

Фото: AmericaRU.com
Паста была неправильно маркирована, поэтому управление по контролю над продуктами питания и лекарствами приняло решение запретить продажу большой партии пасты из-за того, что в ней могут присутствовать аллергены. Покупатели не смогут узнать, можно ли им потреблять такой продукт, из-за ошибок при маркировке.
В частности, на упаковке не указано, молоко, которое содержится в пасте. Для людей с непереносимостью лактозы молоко может стать причиной заболевания.
Компании отозвали пасту, спагетти и фрикадельки, произведенные с 5 по 12 января этого года. Потребителям, которые приобрели эти полуфабрикаты, настоятельно рекомендуется не есть их. Эти продукты следует выбросить или вернуть в магазин.
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