По всей Америке отозвали почти 320 тонн пасты

12 июня 2017 года, 14:45

Фото: AmericaRU.com

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Порядка 320 тонн пасты, включая продукты бренда Chef Boyardee, были отозваны из торговых сетей Соединенных Штатов. Компании Conagra Brands Inc. штат Пенсильвания, приняла решение отменить продажу сотен тонн макарон с мясом из-за присутствия в продукте аллергенов.Паста была неправильно маркирована, поэтому управление по контролю над продуктами питания и лекарствами приняло решение запретить продажу большой партии пасты из-за того, что в ней могут присутствовать аллергены. Покупатели не смогут узнать, можно ли им потреблять такой продукт, из-за ошибок при маркировке.В частности, на упаковке не указано, молоко, которое содержится в пасте. Для людей с непереносимостью лактозы молоко может стать причиной заболевания.Компании отозвали пасту, спагетти и фрикадельки, произведенные с 5 по 12 января этого года. Потребителям, которые приобрели эти полуфабрикаты, настоятельно рекомендуется не есть их. Эти продукты следует выбросить или вернуть в магазин.