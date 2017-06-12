Во время гей-парада в Лос-Анджелесе осквернили звезду Трампа на Аллее славы

Фото: AmericaRU.com
Звезда Трампа, которая несколько раз подвергалась вандализму с самого начала его президентской кампании, в этот раз ее раз была оклеена лозунгами против гомофобии. Также на ней были наклейки с призывом «прогнать фашистский режим Пенса и Трампа».
Это осквернение оказалось самым мягким из всех. В октябре прошлого года Джеймс Отис полностью уничтожил звезду, неоднократно ударив ее топором. В феврале Отис заключил сделку с прокурорами, в которой он получил освобождение от тюремного заключения в обмен на выплату 4400 долларов Торгово-промышленной палате Голливуда и Голливудскому историческому фонду.
Трамп был удостоен звезды на Аллее славы в 2007 году за его работу в качестве продюсера конкурса красоты «Мисс Вселенная» и телевизионное шоу «The Apprentice».
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