Кэти Перри составила рейтинг своих бойфрендов

12 июня 2017 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/114659

Среди бывших любовников американской поп-певицы Кэтти Перри (Katy Perry) – много знаменитостей. Звезда оценила своих бойфрендов по их способностям в спальне во время ток-шоу с Джеймсом Корденом.Перри и Корден играли в игру вопросов-ответов, и певица должна была отвечать на вопросы ведущего или съедать сомнительную закуску. Когда Корден спросил ее о доблести экс-парней в постели, 32-летняя певица заявила: «Они все удивительные любовники, и я бы занялась сексом со всеми из них после того, как я выйду отсюда».В рейтинге любовников первым Перри назвала Джона Майера, вторым – Орландо Блума. Дипло стал последним.