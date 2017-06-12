Кэти Перри составила рейтинг своих бойфрендов

Фото: AmericaRU.com
Перри и Корден играли в игру вопросов-ответов, и певица должна была отвечать на вопросы ведущего или съедать сомнительную закуску. Когда Корден спросил ее о доблести экс-парней в постели, 32-летняя певица заявила: «Они все удивительные любовники, и я бы занялась сексом со всеми из них после того, как я выйду отсюда».
В рейтинге любовников первым Перри назвала Джона Майера, вторым – Орландо Блума. Дипло стал последним.
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