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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесКэти Перри составила рейтинг своих бойфрендов
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Кэти Перри составила рейтинг своих бойфрендов


Кэти Перри составила рейтинг своих бойфрендов
Фото: AmericaRU.com
Среди бывших любовников американской поп-певицы Кэтти Перри (Katy Perry) – много знаменитостей. Звезда оценила своих бойфрендов по их способностям в спальне во время ток-шоу с Джеймсом Корденом.

Перри и Корден играли в игру вопросов-ответов, и певица должна была отвечать на вопросы ведущего или съедать сомнительную закуску. Когда Корден спросил ее о доблести экс-парней в постели, 32-летняя певица заявила: «Они все удивительные любовники, и я бы занялась сексом со всеми из них после того, как я выйду отсюда».

В рейтинге любовников первым Перри назвала Джона Майера, вторым – Орландо Блума. Дипло стал последним.
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