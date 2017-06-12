В Нью-Йорке вручили премии «Tony Awards»

12 июня 2017 года, 13:05

Фото: AmericaRU.com

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В минувшее воскресенье в Нью-Йорке состоялась традиционная 71-я церемония награждения театральной премии «Tony Awards». Постановки Бродвея «Дорогой Эван Хансен», «Осло», «Привет, Долли!» и «Житни Огеста Уилсона» стали главными победителями ночи.Среди голливудских звезд, получивших награды в этом году, оказались Бет Мидлер, Кевин Кляйн, Синтия Никсон и Бен Платт.Лучший мюзикл: Дорогой Эван ХансенЛучшая актриса в мюзикле – Бет Мидлер (Привет, Долли)Лучший актер в мюзикле – Бен Платт (Дорогой Эван Хансен)Лучшее исполнение в мюзикле – Привет, ДоллиЛучшая пьеса – ОслоЛучшее исполнение пьесы – Житни Огеста УилсонаЛучшая хореография – Энди Бланкенбюлер (Эстрада)Лучший режиссер мюзикла – Кристофер Эшли (Приходи издалека)Лучший директор пьесы – Ребекка Тэйчман (Непристойные)Лучшая второстепенная актриса в мюзикле – Рейчел Бей Джонс (Дорогой Эван Хансен)Лучшая актриса в пьесе – Лори Меткалф (Кукольный домик, часть 2)Лучшая оркестровка – Алекс Лакамойр (Дорогой Эван Хансен)Лучший актер в пьесе – Кевин Кляйн (Представьте смех)Лучшее либретто мюзикла – Стивен Левенсон (Дорогой Эван Хансен)Лучшее музыкальное сопровождение – Бенж Пасек и Джастин Пол (Дорогой Эван Хансен)Лучшее освещение в мюзикле – Брэдли Кинг(Наташа, Пьерр и комета 1812 года)Лучшая второстепенна актриса в пьесе – Синтия Никсон (Маленькие лисички)Лучший второстепенный актер в мюзикле – Гэвин Крил (Привет, Долли!)Лучший второстепенный актер в пьесе – Михаил Аронов (Осло)Лучшее освещение в пьесе – Кристофер Акерлинд (Непристойные)Лучшая сценография в мюзикле – Мими Лиен (Наташа, Пьер и комета 1812 года)Лучшая сценография в пьесе – Найджел Хук (Игра, которая пошла не так)Лучшие костюмы в мюзикле – Санто Локасто (Привет, Долли!)Лучшие костюмы в пьесе – Джейн Гринвуд (Маленькие лисички)