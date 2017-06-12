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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВ Нью-Йорке вручили премии Tony Awards
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В Нью-Йорке вручили премии «Tony Awards»


В Нью-Йорке вручили премии Tony Awards
Фото: AmericaRU.com
В минувшее воскресенье в Нью-Йорке состоялась традиционная 71-я церемония награждения театральной премии «Tony Awards». Постановки Бродвея «Дорогой Эван Хансен», «Осло», «Привет, Долли!» и «Житни Огеста Уилсона» стали главными победителями ночи.

Среди голливудских звезд, получивших награды в этом году, оказались Бет Мидлер, Кевин Кляйн, Синтия Никсон и Бен Платт.

Список победителей «Tony Awards - 2017»
Лучший мюзикл: Дорогой Эван Хансен
Лучшая актриса в мюзикле – Бет Мидлер (Привет, Долли)
Лучший актер в мюзикле – Бен Платт (Дорогой Эван Хансен)
Лучшее исполнение в мюзикле – Привет, Долли
Лучшая пьеса – Осло
Лучшее исполнение пьесы – Житни Огеста Уилсона
Лучшая хореография – Энди Бланкенбюлер (Эстрада)
Лучший режиссер мюзикла – Кристофер Эшли (Приходи издалека)
Лучший директор пьесы – Ребекка Тэйчман (Непристойные)
Лучшая второстепенная актриса в мюзикле – Рейчел Бей Джонс (Дорогой Эван Хансен)
Лучшая актриса в пьесе – Лори Меткалф (Кукольный домик, часть 2)
Лучшая оркестровка – Алекс Лакамойр (Дорогой Эван Хансен)
Лучший актер в пьесе – Кевин Кляйн (Представьте смех)
Лучшее либретто мюзикла – Стивен Левенсон (Дорогой Эван Хансен)
Лучшее музыкальное сопровождение – Бенж Пасек и Джастин Пол (Дорогой Эван Хансен)
Лучшее освещение в мюзикле – Брэдли Кинг(Наташа, Пьерр и комета 1812 года)
Лучшая второстепенна актриса в пьесе – Синтия Никсон (Маленькие лисички)
Лучший второстепенный актер в мюзикле – Гэвин Крил (Привет, Долли!)
Лучший второстепенный актер в пьесе – Михаил Аронов (Осло)
Лучшее освещение в пьесе – Кристофер Акерлинд (Непристойные)
Лучшая сценография в мюзикле – Мими Лиен (Наташа, Пьер и комета 1812 года)
Лучшая сценография в пьесе – Найджел Хук (Игра, которая пошла не так)
Лучшие костюмы в мюзикле – Санто Локасто (Привет, Долли!)
Лучшие костюмы в пьесе – Джейн Гринвуд (Маленькие лисички)
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