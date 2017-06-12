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Главная страница → Раздел: ЭкономикаДжек-пот Powerball на 447 миллионов долларов сорвал житель Калифорнии
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Джек-пот Powerball на 447 миллионов долларов сорвал житель Калифорнии


Джек-пот Powerball на 447 миллионов долларов сорвал житель Калифорнии
Фото: AmericaRU.com
Единственный выигрышный билет лотереи Powerball с джек-потом в 447 миллионов долларов был продан в Менифи, штат Калифорния. Местные жители надеются, что победитель пожертвует часть денег на развитие общины.

Это 10-й по величине приз в истории американской лотереи, заявили представители Powerball. Заветный билет был продан в Marietta Liquor & Deli в маленьком городе Менифи. Этот магазин рядом с шоссе обслуживает, в основном, пенсионеров. Владелец магазина получит бонус в размере миллиона долларов за продажу счастливого билета. Приз победителю выплатят в течение года.

Жители города мечтают, что победитель будет помогать в создании новой церкви. В городке насчитывает около 4700 домов для жителей в возрасте от 55 лет и старше. В целом население Менифи составляет 89 000 человек.
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