Джек-пот Powerball на 447 миллионов долларов сорвал житель Калифорнии

Фото: AmericaRU.com
Это 10-й по величине приз в истории американской лотереи, заявили представители Powerball. Заветный билет был продан в Marietta Liquor & Deli в маленьком городе Менифи. Этот магазин рядом с шоссе обслуживает, в основном, пенсионеров. Владелец магазина получит бонус в размере миллиона долларов за продажу счастливого билета. Приз победителю выплатят в течение года.
Жители города мечтают, что победитель будет помогать в создании новой церкви. В городке насчитывает около 4700 домов для жителей в возрасте от 55 лет и старше. В целом население Менифи составляет 89 000 человек.
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