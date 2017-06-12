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Главная страница → Раздел: ПолитикаПервая леди Мелания Трамп и сын Президента Баррон официально переезжают в Белый дом
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Первая леди Мелания Трамп и сын Президента Баррон официально переезжают в Белый дом


Первая леди Мелания Трамп и сын Президента Баррон официально переезжают в Белый дом
Фото: AmericaRU.com
Первая леди Мелания Трамп (Melania Trump_ и самый младший ребенок Трампа Баррон теперь официально живут в Белом доме. Сегодня они провели первую ночь в качестве полноправных жителей резиденции – через 5 месяцев после вступления Президента в должность.

«С нетерпением ждем воспоминаний, которые мы соберем в нашем новом доме! #movingday», - написал Дональд Трамп (Donald Trump) в Твиттере.

Миссис Трамп и 11-летний Баррон прибыли в Белый дом вместе с главой семьи из гольф клуба в Бедминстере, штат Нью-Джерси, где Президент проводил выходные.

Когда глава Америки вышел из самолета, за ним последовал Баррон в серой футболке с надписью «Эксперт». Первая леди была одета в белую безрукавку и коричные брюки. Пара вошла в Белый дом, держась за руки. Также во время переезда президентскую чету сопровождали родители Меланьи, Виктор и Амалия Кнав, которые родились в Словении. Они жили с дочерью и внуком в Trump Tower. Отмечается, что они, скорее всего, будут часто посещать Белый дом.

В прошлом месяце первая леди объявила, что Баррон будет посещать частную епископальную школу Св. Эндрю а 25 км от Белого дома, в пригороде Мэриленда. Плата за обучение превышает 40 000 долларов в год.
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