Как жир в абдоминальной области связан с иммунной системой

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Независимо от веса, у каждого человека есть жир на животе. Сальник соединяет многие органы, включая селезенку, желудок и толстую кишку. Он напоминает фартук, который висит перед органами брюшной полости, говорится в обзоре, опубликованном в журнале «Trends in Immunology».
Но у сальника есть не только жировые клетки, а и иммунные. Еще в 1874 году исследователи обнаружили их и назвали «молочными островками», так как они были белыми и выделялись среди желтых жировых клеток. Позже специалисты Университета Алабамы определили, что они фильтруют жидкость в брюшной области. «Они собирают клетки, антигены и бактерии, которые находятся в жидкости, анализируют их и принимают решение о том, стоит ли запускать реакцию иммунной системы», - говорят ученые.
В частности сальник играет роль в уменьшении воспаления брюшины, а также помогает исцелить хирургические раны. Но его функции также могут навредить организму, особенно когда дело доходит до раковых клеток. Рак сальника встречается редко, но другие виды рака в организме могут метастазировать на сальник. В таком случае вместо того, чтобы выдать иммунную реакцию против раковых клеток, сальник защищает их.
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